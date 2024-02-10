عمره 800 سنة.. تفاصيل مذهلة لاكتشاف مطبخ ملكي أسفل مكتب إداري

اكتشف علماء الآثار من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان مؤخرًا الطابق السفلي من مبنى إدارة المتحف، واكتشفوا بقايا المطبخ.

ووفقا لموقع “آرت نت نيوز” هو ليس مجرد مطبخ، بل مطبخ ملكي؛ يرجع الباحثون تاريخ الغرفة التي تبلغ مساحتها 10 × 16 قدمًا إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر.

وأكد الفريق في بيان : "نحن نتعامل، إن لم يكن الأقدم، فهو أحد أقدم المطابخ الملكية المحفوظة في بولندا" .

يتتبع هذا بناء القلعة الملكية على يد الدوق برزيميسل الأول في بوزنان، والذي بدأ عام 1249. وكان المسكن يضم برجًا ومربعًا ومدخلًا مواجهًا للجنوب، وكلها محاطة بسور.

على مر القرون، تم حرق القلعة وإعادة بنائها ونهبها وترميمها. وقد استخدمت أقسامها المتبقية بشكل مختلف كأرشيف حكومي ومكاتب حكومية، قبل أن تضم اليوم متحف الفنون التطبيقية.

ذكرت مجلة الآثار أنه تم العثور على مطبخ يعود تاريخه إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر في قبو متحف الفنون التطبيقية في بوزنان من قبل باحثين من جامعة آدم ميتشكفيتش. يبلغ طول الغرفة حوالي 10 أقدام وعرضها 16 قدمًا.

تم بناء المبنى أولاً كقلعة في عام 1249 من قبل الدوق برزيميسل الأول مع برج وساحة محاطة بسور، ولكنه تعرض للحرق والنهب وإعادة البناء على مر الزمن.

يحتوي القبو على عمود قوطي يبلغ عرضه حوالي تسعة أقدام وطوله 11 قدمًا، وكان يحمل موقد المطبخ الملكي وكان يعمل كمدخنة لتصفية العادم والغازات.

تشير المصادر التاريخية إلى أن بئرًا قد تم حفرها في زاوية واحدة من الغرفة. سيقوم الباحثون بالبحث عن البئر التالية، والتي من المتوقع أن تكون مدفونة تحت حوالي ستة أقدام من الأنقاض.

خلال حفريات أجريت في الفناء السابق للقلعة، تم العثور على أواني فخارية تعود إلى القرن السادس عشر وعظام حيوانات وقطع من البلاط من نظام التدفئة في القلعة.