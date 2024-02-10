بمناسبة عيد ميلادهم .. ممر شرفي لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.