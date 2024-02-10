السعودية.. الداخلية تقبض على أكثر من 18 ألف وافد | تفاصيل

نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، خلال الأسبوع المنصرم في ضبط 18,901 مخالف، منهم 11,419 مخالفًا لنظام الإقامة، و4533 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2949 مخالفًا لنظام العمل.



وبحسب بيان الداخلية السعودية؛ فقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1051 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 145 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 57,253 وافداً مخالفًا، منهم 51,881 رجلاً، و5372 امرأة، في حين تمت إحالة 50,258 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2297 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,443 مخالفًا.

وشددت وزارة الداخلية علي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية