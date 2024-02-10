بيان عاجل للخارجية السعودية بشأن اقتحام قوات الاحتلال لرفح

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم، بيانا عاجلا للتحذير من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة.

وقال بيان وزارة الخارجية، السعودية : حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكد المملكة علي رفضَها القاطع وإدانتَها الشديدة لترحيلهم قسريًّا.

فيما جددت المملكةُ مطالبتَها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددة علي أن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكّد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلًا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمّل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.