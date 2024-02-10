إعلام فلسطيني: استشهاد حازم إسماعيل هنية في قصف لطائرات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد حازم إسماعيل هنية ابن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال.

حازم إسماعيل هنية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر علي مناطق مختلفة من قطاع غزة وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على ‎غزة يومها الـ127.

من جانبها؛ أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 7 جنود إسرائيليين بتفجير في عبسان الكبيرة، وقنصت جنودا في ‎تل الهوى ودمرت دبابات وآليات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات سرايا القدس استهداف قوات الاحتلال في شرق المنطقة الوسطى وخان يونس.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن حكومة نتنياهو ردت على مقترح بشأن الإطار العام لاتفاق التبادل، ورفضت معظم شروط حماس من دون إغلاق باب التفاوض