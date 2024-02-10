تقديرًا لجهوده في نشر الوسطية.. إهداء درع الأكاديمية العربية للعلوم لوزير الأوقاف

أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده نشر الفكر الوسطي وعمارة بيوت الله عز وجل .

جاء ذلك تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وتقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية.

وقد أهدى طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هدية تذكارية لوزير الأوقاف، وذلك خلال زيارته للأكاديمية، على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف.