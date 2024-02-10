لقاء الخميسي تطل بالأبيض في أحدث ظهور| صور

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها مجموعة صور من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت لقاء الخميسي بإطلالة تميل للجرأة، وارتدت فستانا مثيرا فوق الركبة وهو ما عكس قوامها الممشوق وأنوثتها، مصمم من قماش ناعم باللون الأبيض.

واختارت لقاء الخميسي أن تترك خصلات شعرها الأسود القصير منسدلا ولم تتكلف في وضع المكياج بل فضلت الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها ولون الروز في الشفاه.

وتعد لقاء الخميسي من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن اناقة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم المميز، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

كانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.