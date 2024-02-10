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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تخطى النصف مليون.. برومو الكبير أوي يحقق مشاهدات عالية في ساعات قليلة

الكبير اوي
الكبير اوي

حقق برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر شاشة قنوات “ON”، وعدد من المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كانت منصة "watch it" قد طرحت البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير أوي 8” أمس، وسيطرت عليه الكوميديا؛ استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المبارك، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي” الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، لكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته رحمة أحمد حامل.

فريق عمل "الكبير أوي 8"

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

تفاصيل الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"

ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.

مسلسل الكبير أوي

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