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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا مزايدة على دعم مصر لفلسطين.. خبير: ادعاء بايدن بشأن معبر رفح «باطل»|فيديو

صدى البلد

استنكر الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية، ادعاء الرئيس الأمريكي بايدن بشأن معبر رفح.

 

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وقال محمد صادق في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  ادعاء الرئيس الأمريكي بشأن معبر رفح هو باطل، بدليل أن كل المساعدات مرت عن طريق معبر رفح".

 

وأضاف محمد صادق:" موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يمكن المزايدة عليه، مشددًا على أن التاريخ يثبت أن مصر دومًا كانت داعمة بقوة للقضية".

 

وتابع:" دعم مصر القضية الفلسطينية جاء من خلال 4 محاور رئيسية، منها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل السبل، إضافة إلى العمل الإنساني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإمدادات إلى الأشقاء الفلسطينيين".

 

وأوضح أن المساعدات تدخل من مصر إلى الجانب الآخر من المعبر، ولكن التعنت الإسرائيلي هو السبب في تأخر وصول المساعدات.

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