حازم إمام يعلن انتهاء أزمته مع الزمالك

أعلن حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، انتهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.



ونشر حازم إمام صورة له عبر انستجرام رفقة حسام المندوه أمين الصندوق وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وعلق عليها: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. شكرا دكتور حسام المندوه، والكابتن عبد الواحد السيد، وكابتن أحمد سليمان، وكابتن حسين لبيب، وكابتن شيكابالا".

وكان حازم إمام طالب بالحصول على مستحقاته من النادى الأبيض،مؤكداً أنه لم يحصل عليها لمدة سنة رغم الكثير من الوعود.

ورحل حازم إمام، عن نادي الزمالك بنهاية الموسم قبل الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التجديد له.