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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: الدنيا دار امتحان فيها مصائب .. والابتلاءات أنواع

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الدنيا دار امتحان فيها مصائب، والابتلاءات أنواع، منها الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، موضحا أن الله يبشر الصابرين.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، إننا يجب أن نفكر بعين الإنصاف والحكمة والعقل، ونسلم أنفسنا لله، فلا أحد يعكر صفونا أو يؤثر علينا بأى بكلام، مؤكدا أننا في الدنيا نُمتَحن، فالدنيا دار عمل ولا حساب فيها والآخرة دار حساب ولا عمل فيها.


ولفت الشيخ رمضان عبد المعز، إلى أنه في الآخرة ينادى علينا، يا أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، ففهيا حياة بلا موت ونعيم بلا جحيم أو بؤس أو نكد أو تعب.

الشيخ رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون الصابرين

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