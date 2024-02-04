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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: هذه مظاهر لطف الله تعالى على عباده

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن  سورة يوسف من بداية القصة تقول لك أن الخير فيه شر والشر فيه خير.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC: في قوله تعالى: "إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم"، ذكر يوسف في كلامه الله بثلاثة أسماء حسنى، موضحا أن الله لطيف لما يشاء، أي يسوق الخير والبر والإحسان لعباده من حيث لا يشعرون.


أوضح أن اللطيف أي ينزلهم المنازل الرفيعة من حيث يكرهون، أي يأتي لكل الخير من الشر والمنح من المحن، والرخاء من الشدة، والفرج من الكرب، وما كنت تخاف منه لا جد أفضل منه، مشددا على أن هذا هو محور سورة يوسف.

رمضان عبد المع سورة يوسف برنامج لعلهم يفقهون محور سورة يوسف

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