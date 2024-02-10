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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في بريطانيا لوقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين

مظاهرات في بريطانيا
مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف اطلاق النار ضد الفلسطينيين

تظاهر آلاف البريطانيين، اليوم السبت، في مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والدعوة لوقف ‏إطلاق النار. ‏

وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن المتظاهرين خرجوا في أكثر من 50 منطقة في عموم بريطانيا بما في ذلك مناطق في لندن ومدن بريستول ومانشستر وبرمنجهام، وكوفينتري، ومناطق ايلنغ وكينسنجتون وأكتن وكامدن وكيجستون ومناطق أخرى خارج العاصمة لندن.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، داعين الحكومة البريطانية إلى إنهاء دعمها لإسرائيل، بما في ذلك حظر فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل منعت شحنة تابعة للأمم المتحدة تحتوي على مواد غذائية لـ 1.1 مليون من سكان غزة الذين يعانون من الجوع.

غزة وقف إطلاق النا أونروا

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