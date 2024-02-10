الإعلام العبري: إسرائيل تطالب حماس بالتنازل عن بعض المطالب

قالت صحبفة "هآرتس" العبرية، إن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل مستمرة خلف الكواليس.

أضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الأجنبية" أن إسرائيل تطالب حماس بتنازلات للمضي قدماً على أساس الخطوط العريضة المتفق عليها في باريس.

من جانبها قالت القناة ال12 العبرية، إن إسرائيل الرسمية تقاطع القمة في القاهرة بشكل مؤقت، وتتمسك بقرارها عدم إرسال ممثل، للضغط على حركة حماس حتى تتنازل عن بعض مطالبها.

أوضحت القناة أن هدف الخطوة هي إقناع حماس بالانسحاب من المطالب القصوى التي قدمتها والموافقة على المفاوضات على أساس مخطط باريس الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز قد أكدا بالفعل وصولهما إلى الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة يوم الثلاثاء.