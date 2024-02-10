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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

صدى البلد

نشرت المطربة مي فاروق البوستر الرسمي لأحدث أغانيها “كل الحبيبة” من خلال حسابها الرسمي على “فيس بوك”، والمقرر المنتظر طرحها خلال الأيام القادمة.

وردت الفنانة مي فاروق خلال الأيام الماضية ، على ما يتردد بشأن فارق العمر بينها وبين خطيبها الفنان محمد العمروسي، والذي أثار حالة من الجدل الواسع منذ الإعلان عن ارتباطهما.

وقالت مى فاروق فى لقاء ببرنامج et بالعربى : معملناش حاجة غير إننا أعلنا للناس إننا ارتبطنا، فجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف الأخبار اللي بتتكتب وكلها مش صح حسيت إن أوحش حاجة في الدنيا لمجرد أن تطلع تريند أو تعمل مشاهدات تأثر على حد أو تتكلم على حد بشكل مش مظبوط أو تقول خبر مش مظبوط عشان مشاهداتك تبقى أعلى.

وأضافت مى فاروق :  "دي حياة وإحنا بني آدمين شفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيسبوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة، والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

وكشف الفنان محمد العمروسي عن حقيقة فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة مي فاروق، وذلك من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد العمروسي على صفحته: من المضحك أنك تلاقى أخبار عنك ومعلومات أنت شخصيا أول مرة تسمعها فى حياتك، لأ وكلها غلط، ومن ضمنها موضوع فارق السن، طب والله أنا الأكبر.

ووجه العمروسي حديثه إلى مي فاروق قائلا: "أنتي مش شوفتي بطاقتي يا بنتي؟".

رسالة مي فاروق للجمهور بعد خطبتها

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة لجمهورها بعد خطبتها على الفنان محمد العمروسي.

ونشرت مى فاروق صورا من حفل خطوبتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع  فيس بوك، وعلقت،: “من قلبي شكرًا.. فرحتكم لينا غالية علينا.. دعواتكم”.

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