مي فاروق ترد على أقاويل فارق العمر بينها ومحمد العمروسي بعد خطبتهما

ردت الفنانة مى فاروق على ما يتردد بشأن فارق العمر بينها وبين خطيبها الفنان محمد العمروسى والتى أثارت حالة من الجدل الواسع منذ الإعلان عن ارتباطهما.

وقالت مى فاروق فى لقاء ببرنامج et بالعربى : معملناش حاجة غير إننا أعلنا للناس إننا ارتبطنا، فجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف الأخبار اللي بتتكتب وكلها مش صح حسيت أن أوحش حاجة في الدنيا لمجرد أن تطلع تريند أو تعمل مشاهدات تأثر على حد أو تتكلم على حد بشكل مش مظبوط أو تقول خبر مش مظبوط عشان مشاهداتك تبقى أعلى.

وأضافت مى فاروق : "دي حياة وإحنا بني آدمين شفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيسبوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا وأتمنى أني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

مى فاروق

وكشف الفنان محمد العمروسي عن حقيقة فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة مي فاروق، وذلك من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد العمروسي على صفحته: من المضحك أنك تلاقى أخبار عنك ومعلومات أنت شخصيات أول مرة تسمعها فى حياتك لا وكلها غلط ومن ضمنها موضوع فارق السن طب والله أنا الأكبر.

ووجه العمروسي حديثه لمي فاروق قائلا: أنتى مش شوفتي بطاقتي يابنتي.

احتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي مساء الأحد الماضي، فى حفل عائلى ضمن أسرة العروسين.

رسالة مي فاروق

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة لجمهورها بعد خطبتها على الفنان محمد عمروسي.

ونشرت مى فاروق صورا من حفل خطوبتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وعلقت ، قائلة: “من قلبي شكرًا، فرحتكم لينا غالية علينا.. دعواتكم”.