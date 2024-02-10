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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متهمًا طليقها بالتخلص من حياتها

شقيق «مريم مجدي» يروي تفاصيل مثيرة برحلة زواجها حتى رحيلها في نهر بسويسرا|فيديو

مريم مجدي
مريم مجدي

كشف أحمد مجدي، شقيق مريم مجدي، الأم التي عثر على جثمانها  في أحد الأنهار بعد اختفائها في سويسرا، تفاصيل زواجها من زوجها المُتشدّد دينيًا قائلاً: "زيها زي أي بنت تزوجت وعاشت معاه شوية وأي بداية بتكون كويسة بعد خمس سنوات بدأت تصرفاته تتغير، حدث خلاف العام الماضي وبناء عليه أخذ بناتها وهرب من مصر.

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وواصل خلال مداخلة  عبر برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:  هو “سويسري” وجده مصري الجنسية وأنا تعرّفت عليه من خلال واحد صديق مُقرّب حيث تربطهما صلة قرابة وكان  في مصر إجازة بعد ما أعلن إسلامه  حيث حضر لمصر  لزيارة أقاربه في إطار صلة الرحم".


وأكمل شقيق مريم مجدي: "أصرّ على عدم خلعها النقاب رغم أنه بدأ يسبب لها مشاكل في التنفس وهي مريضة سكر والأطباء في جامعة المنصورة أعطوها تعليمات تفيد بضرورة التنفس الجيد وهو كان مُتشددًا للغاية ومنعها من التعامل مع أي شخص حتى السوبر ماركت".


وتابع: " في مارس عام 2023 اختطف البنات وتواصلت هي مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا وسافرت وحصلت على الإقامة والمحكمة في بادئ الأمر حكمت لها بأن ترى بناتها مرتين في الأسبوع ثم ثلاثة بإقامة كاملة.
واستطرد شقيق مريم مجدي: " استمروا على ذك الوضع منذ نصف أكتوبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر وفي يوم 16 يناير   وكانت منتظرة جلسة نهائة من المحكمة بعد اختيار سكن مناسب للفتيات والدولة السويسرية دعمتها وحكمت لها بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنك لم يسدد منها شيئًا حتى سدّدت الدولة هناك لها دعمًا".
 

وذكر أنه بعد اختفاء شقيقته من على السوشيال ميديا شك في أنها تعرّضت لمكروه حتى أخبره القنصل المصري، اليوم، أنه عثر على جثمانها في أحد الأنهار، مُتهمًا طليقها بأنه صاحب المصلحة الوحيد في قتلهــا.

مريم مجدي

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