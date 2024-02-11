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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الشتاء

حيل بسيطة لبشرة متوهجة
حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الشتاء

في فصل الشتاء، يمكن أن تتأثر البشرة بالجفاف وتفقد بريقها الطبيعي، إليك بعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة متوهجة في الشتاء،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الشتاء

ترطيب البشرة: استخدمي مرطبًا غنيًا بالمكونات الترطيبية مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين. ضعي المرطب بانتظام على الوجه والجسم للمساعدة في إبقاء البشرة رطبة ومتوهجة.

استخدمي مقشر لطيف: استخدمي مقشرًا لطيفًا مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز تجديد الخلايا. يساعد ذلك على تحسين مظهر البشرة وإضفاء لمعان عليها.

احمي بشرتك من البرودة: عندما تخرجين في الهواء البارد، حافظي على حماية بشرتك من البرودة القاسية. ارتدي قبعة وواقي للوجه واحرصي على تغطية الجلد بقطعة قماش لمنع تشققه وتجفيفه.

اشربي الماء بكميات كافية: شرب الماء بكميات كافية يلعب دورًا هامًا في ترطيب البشرة من الداخل. حاولي شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا للمساعدة في الحفاظ على بشرة متجددة ومتوهجة.

احمي الشفاه: الشفاه هي منطقة حساسة تتأثر بشدة في الشتاء، استخدمي مرطبات الشفاه بانتظام وتجنبي تقشير الشفاه الجافة بالأسنان أو بأي شيء آخر.

تناول غذاء متوازن: تأكدي من تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن. الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين E والأحماض الدهنية الأوميغا-3 مثل الفواكه والخضروات والأسماك الدهنية تساعد في تعزيز صحة الجلد وتوفير بشرة متوهجة.

الحفاظ على روتين العناية بالبشرة: اتبعي روتينًا يوميًا للعناية بالبشرة يشمل تنظيف الوجه وتونر ومرطب مناسب، اختر المنتجات التي تناسب نوع بشرتك وتحتوي على مكونات مرطبة ومغذية.

تذكري أن الاستمرارية في العناية بالبشرة والتغذية الجيدة هما المفتاح للحصول على بشرة متوهجة وصحية في فصل الشتاء، تجربة هذه الحيل واختيار المنتجات المناسبة لبشرتك ستساعدك في الحفاظ على بشرة جميلة ومشرقة.

فصل الشتاء حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الشتاء استخدمي مقشر لطيف ترطيب البشرة اشربي الماء بكميات كافية احمي بشرتك من البرودة احمي الشفاه تناول غذاء متوازن الحفاظ على روتين العناية بالبشرة العناية بالبشرة مرطبات الشفاه بانتظام استخدمي مرطبات الشفاه بانتظام الأحماض الدهنية الأوميغا-3 ​​​​​​​health

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