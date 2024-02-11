هل يقبل ظافر العابدين الارتباط بفتاة أصغر منه؟.. رد مفاجئ من الفنان

أجاب ظافر العابدين، مازحا عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، الذي وجهته له، قائلة: "هل غير فيلم أنف وثلاثة عيون من ثوب ظافر العابدين وأخرجه من عباءة "الجان" إلى "الممثل" الذي يقوم بتقديم دور علاقات.

وتابع ظافر العابدين خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: “أشعر أنني كبرت في عمري على فكرة الوسامة، وعبرت تلك المرحلة والشعر الأبيض غزاني”.

وأضاف ظافر العابدين: مسيرتي متنوعة جدا من لغات مختلفة إنجليزي وفرنسي ولهجات عربية مختلفة من لبناني إلى مصري إلى سعودي وغيرها قدمت أعمال مختلفة.. لكن بالنسبة لي دوري في شخصية د. هاشم في أنف وثلاثة عيون مختلف عن ما قدمته في مصر سابقا، خاصة أن الجانب النفسي عند الشخصية ما جعل الدور مختلف وهي تجربة مختلفة وإقبال الجمهور يشرفني بالأخص الشباب".



وردا على سؤال الحديدي "هل بالإمكان أن يحب ظافر العابدين ويتزوج من فتاة تصغره كما جاء في الفيلم، ليرد قائلا: “أنا متزوج ولدي بنتي، لكن في المطلق كفكرة الحب ليس له قواعد معينة ونجاح قصة الحب ليس له علاقة بمقاييس معينة لأنه بالإمكان أن تكون المقاييس صحيحة لكن قد تفشل العلاقة، الأهم الانسان يكون مرتاح في العلاقة”.



واستطرد: "الحب علاقة يحكمها القلب بالأساس ولو حسيت بالحب قبل زواجي من فتاة تصغرني بكثير ممكن يكون هناك زواج وحب، كما قلت لا يوجد قواعد أنا إنسان عاطفي يحكمني القلب بالأساس قبل العقل، لأن العلاقات لا يحكمها العقل لو العقل فقط يخرج الحب من الموضوع، ويكون الأمر ديناميكي، لكن القلب هو الأساس ويجب أن تحكم العلاقات بشكل طبيعي أوراجنيك ثم يأتي العقل لأنه إذا لم يوجد حب وأحاسيس تكون الحياة حسابات ورقة وقلم”.



وردا على سؤال عكسي إن كانت الفتاة أكبر منه قال: نفس الأمر ممكن لا يوجد لدي حسابات معقدة وعندما تزوجت إنجليزية أحببتها لم افكر هل هي تونسية من عدمه ؟ ... أحببت شخص تزوجته ولم افكر ابعد من الشخص الذي امامه العلاقات لازم تكون فيها " اوراجنيك “ واستسلام عندما تدخل الحسابات يكون الإحساس والعدم سواء لابد أن نسمع نداء القلب”.



ولفت إلى أن اللغة لم تكن عائقا في حبه لزوجته كونها إنجليزية، قائلا: فيه شيء بيكون في الشخص الي بنحبه خلانا نقربله دون حسابات إحنا بناخد الحب كباكج"، مضيفا أنه تعلم من زوجته النظام.. تعلمت منها النظام ولازلت غير منظم لكن تحسنت.

وتحدث عن قصة حبهما، قائلا: ”تقابلنا في عمل في مسلسل إنجليزي ولم نتقابل أثناء العمل لكن بعد ستة أشهر تقابلنا في حوار تليفزيوني وتعرفنا على بعض وأحببنا بعض وعلاقتنا ممتدة منذ 22 عاما تشمل 17 سنة زواج وقبلها خمس سنوات حب".