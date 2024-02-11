عبدالظاهر السقا يكشف سبب فشل انتقال عبدالقادر لسيفاس التركي

أكد عبدالظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق أن مسئولي نادي سيفاس التركي استفسروا منه عن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي وأنه أشاد بشخصيته وقدراته وأنه مكسب كبير للفريق.

وأوضح في مداخلة مع برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: أكدت للمدير الفني لفريق سيفاس أن عبدالقادر يلعب لنادي كبير بحجم الأهلي وهو ما يجعله يملك مقومات كبيرة وقدرة على مواجهة الضغوط.

سيفاس التركي أكدوا لي أنه تم تأجيل الصفقة الى الصيف المقبل.

وأضاف : خلال اخر اتصال جمعني مع مسؤولي سيفاس التركي أكدوا لي أنه تم تأجيل الصفقة الى الصيف المقبل.

وأشار السقا إلى أن اسمه ترشح بالفعل للعمل بالجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل اسناد المهمة الى حسام حسن، وأنه رحب بذلك مؤكدا أنه يتشرف بأي منصب يخدم خلاله البلد، متمنياً التوفيق الجهاز الفني وأن يحقق الأهداف التي يسعى لها.