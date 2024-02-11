الخطة التدريبية لمركز سقارة|دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الطريق إلى التميز المؤسسي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ 27 للخطة التدريبية لمركز سقارة، اليوم الاحد، سيشهد انطلاق دورة تدريبية بشأن تنمية مهارات القيادات في مجال الطريق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة ويستفيد منها 28 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تتناول عدة موضوعات هامة تستهدف التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الجودة، وفئات شهادات الأيزو، والمعايير اللازمة للحصول عليها، والتعريف الحديث للتميز في أداء العمل، والمفاهيم المرتبطة بالتميز المؤسسي، ومعايير جائزة التميز المؤسسي، ومحوري الابتكار والممكنات، مضيفاً انه سيتم استعراض نماذج وتجارب عالمية في مجال التميز المؤسسي، وتنفيذ ورش عمل عن تحديات تطبيق معايير مصر للتميز المؤسسي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أساليب وأسس الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، قائلا أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، ليستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم على برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي و مع اتحاد البلديات الهولندي VNG والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، ويستفيد منها 45 متدربًا من 17 محافظة.

وتابع وزير التنمية المحلية: أن المحتوى التدريبي لدورة " برامج التنمية المحلية المطورة" يتناول شرح مفصل لبرامج التنمية المحلية، والتعريف لماذا تطوير برامج التنمية المحلية، ومن ضمن هذه البرامج هو: برنامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة ورش عمل تطبيقية على جميع برامج التنمية المحلية .