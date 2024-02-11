كاد يبلع لسانه..شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية، أن إمام عاشور تعرض لإصابة بارتجاج في المخ أثناء تدريبات الفراعنة، مما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور.

وأضاف شوبير :" إمام عندما سقط الأرض كاد أنا يبلع لسانه وقت تدريب المنتخب لولا أن الجهاز الطبي سارع على الفور في إنقاذه ونقله للمستشفى على الفور.

وتابع شوبير،:"اللاعبين كانوا مشوشين لذهاب اللاعب للمستشفى وكان يجب علي الجهاز الطبي تطمينهم، لافتا إلى أن اللاعب بعدما تحسنت حالته طلب المشاركة في مباراة الكونغو ولكن الجهاز الطبي رفض ذلك.