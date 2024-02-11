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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ الأسكندرية يستقبل وزير العمل قبل بدء جولته لتفقد مصانع كثيفة العمالة

صدى البلد

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة ، ومنها التدريب المهني ، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وشرح الوزير شحاتة فلسفة مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل ،بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية ،حيث أكد المحافظ على أن المحافظة جاهزة للتعاون مع الوزارة في هذا الملف الهام ..

وبحسب بيان للوزارة قال محمد كمال  مدير مديرية عمل الأسكندرية  أن جولة الوزير "شحاتة"  تتضمن جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج، وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة، وخريجين من البرنامج التدريبي  المشترك مع" شركة قدرة"، وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..

وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحياً واجتماعياً وتوفير حياة كريمة لهم ...وتعتبر محافظة الأسكندرية العاصمة الثانية لمصر،من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية هي:برج العرب الجديدة ، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية ، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمي، ومرغم الصناعية بحري وقبلي، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية - الكيلو 31..

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