مستشار برنامج وعي للتنمية تقدم نصائح للآباء لتربية الأبناء بشكل إيجابي

أكدت الدكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن، أنه على الآباء التعامل بالإيجابيات مع الأبناء، مع العمل على تشجيعهم وتحفيزهم، لو قام الأبناء بفعل إيجابي.

وقالت أمال زكي، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن الطفل يتعلم بالملاحظة، وليس بالأمر، مؤكدا أن الطفل يتعلم السلوك من الآباء.

يجعل الأبناء لديهم ثقة بأنفسهم

وأضافت أن الآباء عليهم إظهار العواطف تجاه أبنائهم، مؤكدة أن لغة الحوار هامة بين الأباء والأبناء، لأن الحوار يعطي الثقة ويجعل الأبناء لديهم ثقة بأنفسهم.