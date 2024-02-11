كوت ديفوار VS نيجيريا.. التاريخ ينحاز للنسور قبل النهائي الأفريقي

في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة كوت ديفوار، سيجتمع منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستُقام على ملعب "الحسن واتارا".

وتلتقي الأفيال والنسور مجددًا بعدما تواجها في المرحلة الثانية من دور المجموعات، حيث فاز منتخب نيجيريا بهدفٍ مقابل لا شيء في ذلك اللقاء.

هذه المواجهة ستكون اللقاء رقم 16 بين الفريقين، حيث تفوق منتخب نيجيريا في 6 مباريات، وتعادلا في 6 آخرين، بينما فاز منتخب كوت ديفوار في 3 مباريات.

منتخب نيجيريا يسعى للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق اللقب للمرة الثالثة.