وزيرة الصحة الفلسطينية: 8200 مفقود تحت الآنقاض جراء العدوان الإسرائيلي.. فيديو

قال وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: «نحن أمام كارثة إنسانية وصحية بكل ما تحمله الكلمة، والواقع الصحي والإنساني والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب في غزة تفوق أي تصورات إنسانية فهي أصعب من أي وصف».

وأضافت «الكيلة»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بالضفة الغربية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «وفقا لأحداث الإحصائيات والتي تعتبر غير دقيقة كون هناك العديد من الفلسطينيين الموجودين تحت الأنقاض والكثيرين الذين لا نعرف مصيرهم، ولكن بلغ الشهداء حتى الآن أكثر من 28 ألف شهيد بينهم 7800 إمراة شهيدة وحوالي 12300 طفل شهيد، وبذلك يكون 75% من إجمالي عدد الشهداء هم نساء وأطفال».

وتابعت، أن عدد الجرحى فاق 68 ألف جريح إضافة إلى ما يزيد عن 8200 من المفقودين تحت الآنقاض، مشيرة إلى أن الوضع الكارثي على مختلف الأصعدة في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا.

