عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتقصير في عملهم

في مرور مفاجئ للمحافظ| إحالة 137 عاملاً بـ «صحة الشرقية» للتحقيق

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية  المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمراكز الزقازيق وفاقوس ومشتول السوق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور  11 من العاملين بمقر عيادة الجلدية والجزام بالزقازيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب وعدم حضور  96 من العاملين  بمقر مستشفي الصدر بالزقازيق  التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد 3 من العاملين بمقر المركز الطبي بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق البيطرية كذلك عدم حضور ٣ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق كذلك عدم حضور ٧ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية أكياد البحرية  التابعة للإدارة الصحية بفاقوس كذلك عدم حضور ٥ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ويوجه باستكمال تطوير حي المستشارين

كما تبين عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إدارة المتابعة الميدانية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المنشآت الصحي المنشآت الصحية صحة الشرقية مديرية الشؤون الصحية مدير إدارة المتابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

20 مليون طن بضائع سنوياً.. إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة السفن

الأشهر الحرم فضلها والأمور المستحبة فيها.. اغتنم 4 أمور تدخلك الجنة

ضربة جديدة لـ الدولار.. وهذه قيمته الآن أمام الجنيه

هدوء وانتظام يسود أجواء أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة| صور

كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين لديها وتحمل إسرائيل المسئولية

7 معلومات عن مقبرة نفر حتب بالأقصر.. أبهرت العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

زواج وطلاق رايح جاي.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

اكتشاف مدحت صالح.. نجم جديد يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع منى الشاذلي

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ