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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ويوجه باستكمال تطوير حي المستشارين

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من شوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، والوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعه الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع الخشاب والفتح والأمن الغذائي والقومية والتي من المقرر أن تشهد توحيد اتجاه حركة السيارات بهم لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه المحافظ لمنطقه حي المستشارين بمدينه الزقازيق والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنيه أساسيه وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة لإستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتقديم افضل الخدمات لهم.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وقدم المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشوارع منطقة أبو حسين ، وتمت الإشارة إلى انه جاري تنفيذ اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 34 ألف متر مسطح تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و 600 ألف جنيه ، وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز الزقازيق أنه تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة كفر أبو حسين على مساحة 32 الف متر مسطح وعمل الفورمة ووضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال رصف الإنترلوك بالشوارع المتبقية وجاري مضاعفة وتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال رصف وتطوير المنطقة طبقاً للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

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اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة امام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه ، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعه الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والإشتراطات المحددة واضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع اعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

اعمال الرصف والتطوير أعمال النظافة الانسيابية المرورية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطرق والنقل الشوارع والميادين

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