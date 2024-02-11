رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتفقد معاهد المحافظة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اليوم الأحد انتظام الدراسة في يومها الأول بمجمع الصفوة النموذجي.

وشهد رئيس المنطقة طابور الصباح بمعهد فتيات الزقازيق الابتدائي النموذجي وألقى كلمة لتلاميذ المعهد هنأهم فيها ببداية الفصل الدراسي الثاني وحثهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم منذ أول ساعة.

أكد رئيس المنطقة على المعلمين بضرورة تغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد وتكليف التلاميذ بالوجبات المنزلية ومتابعة حضور الطلاب وتفعيل الأنشطة كافة

وتفقد رئيس المنطقة الفصول الدراسية بمعهد بنين الصفوة الإعدادي النموذجي متابعا تحضير المعلمين للمناهج الدراسية مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب .