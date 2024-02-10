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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة ببني حسن بأولاد صقر

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "تطوير خدمات الرعاية الأولية"، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية بقطاع الرعاية الأولية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم المرور على وحدة طب الأسرة ببني حسن، التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به.

 

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وقام بمناظرة سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العيادات المسائية، كما تفقد معمل الدم والأمراض المتوطنة، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل.

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أكد وكيل الوزارة على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات المسائية، مطلعاً على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، وقام بالاطمئنان على كفاءة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وعدم وجود أي نواقص بها. 

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذ طبي، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.

١٠٠ مليون صحة الاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي الام والجنين أطفال حديثي الولادة التطعيمات الروتينية الجمهورية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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