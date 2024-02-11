القمة العالمية للحكومات بدبي تستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب..صور

قامت الدكتورة رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- بالمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تُقام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدعوة من مركز الشباب العربي شاركت الدكتورة رشا راغب في الجلسة الوزراية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عقدت خلال فعاليات"الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في نسخته الثالثة المقامة تحت عنوان "الهوية العربية" والذي ينظمه المركز تحت مظلة القمة العالمية للحكومات، والتي تضمنت عدداً من وزراء الشباب والثقافة من دول عربية مختلفة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العربية التي تلعب دوراً بارزاً في ملف الشباب، وقد استعرضت د. رشا راغب ما أنجزته الأكاديمية في هذا الملف سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

IMG-20240211-WA0038

IMG-20240211-WA0036