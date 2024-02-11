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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال على محيط مجمع ناصر بخان يونس

صدى البلد

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إنّ الآليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه بلدة جباليا وبيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة، كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى قصف عنيف، بالإضافة إلى مستشفى الأمل.

لم تتوقف الزوارق الحربية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها 

وأضاف "جبر"، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مقدم "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لم تتوقف الزوارق الحربية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها تجاه منطقة السودانية وهي المنطقة الغربية لمحافظة شمال قطاع غزة".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "المنطقة الجنوبية لمدينة غزة وهي المنطقة التي تضم أحياء الزيتون والشجاعية والمنطقة الجنوبية لحي تل الهوى لازالت تشهد اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلك المنطقة".

وواصل: "الحديث عن المنطقة الجنوبية لوادي غزة والتي تضم المحافظة الوسطى بمخيماتها التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين تعرضت لقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه مخيم النصيرات في أكثر من منطقة في هذا المخيم، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ببلدة دير البلح التي تعرضت بدورها إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ممتلكات ومنازل المواطنين". 

القاهرة الإخبارية الآليات الإسرائيلية غزة قطاع غزة مستشفى الأمل

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