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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قصف الاحتلال سيارة الإسعاف بها

مستشفى غزة الأوروبي: اغتيال الطفلة «هند» جريمة نكراء يندى لها تاريخ البشرية|فيديو

الطفلة هند
الطفلة هند

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان يجب أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين المرضى والجرحى والطواقم الصحية، حتى المنشآت الصحية نفسها يجب أن تكون محمية بالقانون الدولي حتى تبقى قادرة على حماية الإنسان وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات صحية.

وأضاف «العقاد» ، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الخدمات الصحية في قطاع غزة أصبحت عملة نادرة، حيث تم استهداف الموظفين والطواقم الصحية وطواقم الإسعاف، بالإضافة إلى استشهاد الطفلة هند مع عائلتها بدم بارد، وعندما تم التنسيق ذهبت سيارة الإسعاف لتنقذها بعد إصابتها إصابات خطيرة، ولكن الاحتلال قصف سيارة الإسعاف.

وتابع: "اغتيال الطفلة هند جريمة نكراء يندى لها تاريخ البشرية، ولو أن ما حدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحد لإغاثة المظلومين، ولكن يبدو أن الدم الفلسطيني والدم العربي والدم المسلم أصبح لا وزن أو قيمة له". 

الأوروبى قطاع غزة الطفلة هند يوسف العقاد خدمات صحية

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