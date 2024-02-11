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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستثمر يمني يبحث إنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب من قش الأرز بمحافظة الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم باللواء حسام جعفر مسئول الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والوفد المرافق له وأحد المستثمرين اليمنيين وتم خلال اللقاء لبحث واستعراض تنفيذ مشروع مصنع لانتاج الاخشاب متوسطة الكثافة من قش الارز.

وقال "مختار" ان المصنع المزمع تنفيذه علي مساحة 30 فدان بمنطقة قلابشو ببلقاس يستوعب مليون طن قش ارز من محافظة الدقهلية باعتبارها اولي المحافظات الزراعية حيث تنتج 27٪ من انتاج الارز وقش الارز علي مستوي الجمهورية.

واشار "مختار"ان المصنع يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوي من قش الارز ويساهم في القضاء علي التعامل السلبي مع المخلفات الزراعية في مقدمتها قش الارز لتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وكلف "مختار"مسئولي ادارة البيئة وممثل مديرية الزراعة بالدقهلية بمرافقة ضيوف المحافظة في زيارة ميدانية للموقع المقرر إنشاء المصنع علية بقلابشو ببلقاس وكذا زيارة ميدانية لمصنع المخلفات بسندوب للتعرف علي الطبيعة علي ما يتم علي ارض الدقهلية فيما يتعلق بمنظومة المخلفات والتعامل معها من خلال مصانع التدوير التي تم تنفيذها. 
 

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