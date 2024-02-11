مدرب منتخب مصر السابق: أتوقع تغيير طريقة حسام حسن من العصبية للهدوء

قال محمود فايز مدرب منتخب سوريا، إن حسام حسن هو الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة وهو الإختيار الأفضل.

وأضاف فايز مدرب منتخب مصر السابق ومدرب سوريا الحالي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" طريقة حسام حسن ستتغير مع منتخب مصر من العصبية للهدوء، وهو المدرب الأنسب والأفضل للمنتخب خلال المرحلة الحالية.

وأضاف:" حسام حسن هو الأنسب لمنتخب مصر وأعتقد أنه عندما يكون المسؤول الأول للمنتخب سيكون أهدأ بشكل كبير عن أى فترة، وهو المصري الوحيد الأنسب لمنتخب مصر طالما المدرب وطني.