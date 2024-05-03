بعد نادي فاركو | خبر غير سعيد يخص عمرو وردة

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني اليوم عن إنهاء تعاقده مع اللاعب المصري عمرو وردة بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية منافسات الدوري اليوناني بجولة واحدة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "نادي بانسيرايكوس اليوناني يعلن فسخ التعاقد مع اللاعب عمرو وردة"

عمرو وردة انضم إلى بانسيرايكوس في ديسمبر من العام الماضي بعدما تم فسخ تعاقده مع فريق فاركو المصري.

ويحتل بانسيرايكوس حاليًا المركز الثالث في مجموعة الفرق المشاركة في تحديد الهابطين في الدوري اليوناني، وضمان بقاء الفريق في الموسم المقبل برصيد 35 نقطة.

وردة لعب لعدة أندية يونانية خلال مسيرته الاحترافية، بما في ذلك باوك وأتروميتوس وفولوس ولاريسا.