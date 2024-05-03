الاتحاد يتغلب على بلدية المحلة في الدوري

تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

وهو الفوز الغائب عن الاتحاد السكندري منذ 4 أبريل الماضي حين فاز على المصري بثلاثية مقابل هدفين ثم خسر بعدها بثلاثية نظيفة أمام الزمالك ثم تعادل بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا وبالنتيجة ذاتها أمام الإسماعيلي قبل الخسارة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام الجونة.

أهداف المباراة

جاء هدفا فريق الاتحاد السكندرى عن طريق الأنجولى مابولولو في الدقيقة 42 من علامة الجزاء وعزز عبد الغنى محمد بالهدف الثانى في الدقيقة 76 بينما جاء هدف فريق بلدية المحلة عن طريق هشام صلاح هدف ذاتى في مرماه في الدقيقة 63.

ترتيب الفريقين بجدول ترتيب الدورى

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 32 نقطة بينما توقف رصيد فريق بلدية المحلة عند النقطة 19 محتلا المركز الرابع عشر.

أحداث الشوط الاول

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات عديدة من قبل لاعبي الفريقين، حيث إن هناك منافسة شرسة داخل أرض الملعب بين حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، والأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى، لتسجيل الأهداف وتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى.

ترتيب الفريقين فى جدول ترتيب الدورى

ويسعى الاتحاد السكندرى وبلدية المحلة الخروج من نفق النتائج السيئة في الدوري واستعادة الانتصارات الغائبة، ويسكن الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يقبع بلدية المحلة فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالى:حراسة المرمى: المهدي سليمان.



خط الدفاع: هشام صلاح ، إسلام أبو سليمة ، مصطفى إبراهيم ، كريم الديب.

خط الوسط: عبدالغني محمد ، عمر الوحش ، مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج ، مابولولو ، أحمد عادل "ميسي".

بينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يضم كل من :

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: أحمد رضا ، نور الزموري ، محمد رجب ، مجدي كهربا.

خط الوسط: إسلام مرزوق ، بنجامين إبنوك ، هشام حافظ.

الهجوم: إيمانويل ، حسام أشرف ، كريم ممدوح.