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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب سليمان وهدان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بطلب إحاطة بشأن تحصيل الرسوم الدراسية في بعض المدارس والجامعات من اولياء الأمور بايصالات اجنبية.

وقال وهدان إن تحصيل الرسوم الدراسية في مختلف مراحلها بإيصالات اجنبية مخالف لقانون البنك المركزي المصري، ويشكل ضغطا على النقد الأجنبي، وأيضا يمثل عبء على الأسر المصرية في الحصول على العملة الأجنبية.

ونوه في طلب الإحاطة بأن مثل هذه الإجراءات تجبر أولياء الأمور على التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية لسداد المصروفات وهذا مخالف للقانون ويعرضهم للمساءلة القانونية.

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النائب سليمان وهدان طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم وزير التعليم العالي

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