السعودية تعلن فتح باب التسجيل لـ الراغبين في الحج من خارج المملكة قريبا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد أنها تعتزم فتح التسجيل أمام ضيوف الرحمن الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من خارج المملكة قريبا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، فتح باب التسجيل لموسم الحج أمام الراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة، من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء شعيرة الحج هذا العام، بداية من اليوم الأحد؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الوزارة إنه يمكن التسجيل من خلال الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، بموقع وزارة الحج والعمرة على شبكة الإنترنت، أو من خلال استخدام تطبيق «نُسك» المتوافر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمن تنطبق عليه الشروط، على أن تكون الأفضلية للحجز لمن لم يسبق له الحج، وسيتاح لجميع المسجلين اختيار الباقات مع وسيلة النقل المتاحة والمناسبة لهم.

ونوهت الوزارة بأن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يحدث من خلال الشركات المُرخص لها بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة، أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

وتسهيلًا على المسجلين، أتاحت وزارة الحج والعمرة تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ عند التسجيل، أو من خلال الدفع الجزئي بالشروط والأحكام الموضحة.

وحثّت الوزارة المسجلين على الحرص على دقة المعلومات في تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف.

وأوضحت أن سعر الباقة الأولى يبدأ من 10366.10 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ولا يشمل سعر المواصلات من وإلى مكة المكرمة (براً أو جواً)، أما الباقة الثانية فيبدأ سعرها من 8092.55 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، ولا يشمل سعر المواصلات من وإلى مكة المكرمة (براً أو جواً)، بينما يبدأ سعر الباقة الثالثة من 13265.25 ريال، وسعر الباقة الرابعة من 3984.75 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ولا يشمل سعر المواصلات من وإلى مكة المكرمة (براً أو جواً).

وأبانت الوزارة أن الباقات الأولى والثانية والثالثة، توفر النقل بمشعر منى، ومشعر عرفات، ومزدلفة، حيث تضاف تكلفة النقل بقطار المشاعر المقدسة أو الحافلات وفقاً لموقع المخيم، إضافة لتكلفة النقل من وإلى نقاط التجمع، وفي مكة المكرمة، تضاف تكلفة النقل (البري - الجوي) من وإلى مكة المكرمة، إلى جانب النزول بمشعر مزدلفة في مناطق تتوافر فيها دورات مياه، وأرضية مفروشة بالعشب الصناعي أو السجاد.