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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالب المستوطنين بإطلاق النار على النساء والأطفال الفلسطينيين

بن جفير
بن جفير

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن سجال دار بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، إذ طالب بن جفير، بأن يطلق الجيش النار على النساء والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب الهيئة، قال هاليفي إنه "يتم تعديل أوامر إطلاق النار في منطقة الحدود بموجب تعليمات الضباط في الميدان بشكل يومي"، ورد بن جفير، قائلا له: "أنت تعلم كيف يعمل أعداؤنا. سيجربوننا، وسيرسلون نساء وأطفالًا وسيتبين في نهاية الأمر أنهم مخربون، وإذا استمررنا بهذا الشكل سنصل إلى 7 أكتوبر مرة أخرى".

وأجاب هاليفي: "هذه المرة الثالثة التي تتكرر فيها هذه المحادثة، وأنا آخذ أقوالك على محمل الجد، وبعد المحادثة السابقة خصصت جولة كاملة لهذا الموضوع، والجنود يعرفون التعقيدات وإذا لم ننسق الأوامر فسنشهد أحداثا قاسية بإطلاق جنود النار على جنود آخرين".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن بن جفير، استمر في السجال، قائلا: "سنكرر المحادثة في المرة الرابعة والخامسة أيضا ولا يمكن أن يكون هناك وضع يقترب فيه أطفال ونساء من الجدار، وأي أحد يقترب من أجل المس بالأمن يجب أن يتلقى رصاصة، وإلا فإننا سنصل إلى 7 أكتوبر مرة أخرى".

واحتج بن جفير، خلال اجتماع الحكومة الذي عقد في القاعدة العسكرية "جوليس" جنوبي إسرائيل، على دفع الجيش للشرطة من أجل تفريق متظاهرين، والكثير منهم من أنصار بن جفير واليمين، في معبر كرم أبو سالم، بهدف منع دخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
 

هيئة البث الإسرائيلية أركان الجيش الإسرائيلي ايتمار بن غفير

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