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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

العاهل الأردني يشارك
العاهل الأردني يشارك في إنزال جوي للمساعدات بغزة

أفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني شارك في الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية،  مقطع فيديو أظهر العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث مهام القوات الجوية الأردنية لإنزال الإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي تديرها في الجيب الذي مزقته الحرب.

ووفقا للقناة التي تديرها المملكة، نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة، استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً.

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