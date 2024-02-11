أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: اليمين الإسرائيلي يؤجج الصراعات في المنطقة

قال الدكتور صبري صيدم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اليمين الإسرائيلي هو الذي قاد طريقه باتجاه هذه المرحلة التي أسس لها عبر 5 جولات انتخابية، ولم يذكر فيها على الإطلاق مصطلح السلام، ولم يتطرق لوجود شعب آخر، إنما تطرق إلى كيف يستطيع أن يتجبر على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "صيدم"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن وجود اليمين يؤجج الصراعات ويفجر المنطقة، وبالفعل المنطقة اشتعلت بفعل القناعة التي تولدت لدى إسرائيل بوجود هذا اليمين المتطرف، وبأنها الوحيدة التي تمتلك العضلات والإرادة، وأنها- خلال هذا التماهي العالمي معها- تستطيع أن تتجاوز كل الحدود، وتقفز عن كل المواثيق الدولية، وتخترق كل مفاهيم حقوق الإنسان، وتقدم على ما أقدمت عليه.

الاحتجاجات والمظاهرات

أشار إلى أن إسرائيل ما زالت مصرة على جريمتها رغم عدد القمم والاجتماعات والاحتجاجات والمظاهرات، وحتى محكمة العدل الدولية لم تفلح في إقناعها، والتطرف لا يولد بين عشية أو ضحاها، وكانت بذرة التطرف في تل أبيب موجودة، لكن "نتنياهو" في فكره تقلب ما بين كل المعسكرات حتى يضمن بقاءه السياسي، وأصبحت فاتورة البقاء لا يستطيع أن يدفعها إلا المتطرف.