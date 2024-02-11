العثور على ما يقرب من 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال من أحياء في قطاع غزة

أفادت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بـ"العثور على ما يقرب من 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال من أحياء الرمال وتل الهوا في مدينة غزة، ما يشير إلى النهج الإجرامي الذي يتبعه هذا الكيان بهدف الإبادة ودفع شعبنا للهجرة عن أرضه قسرًا".

ودعت "حماس"، في بيان لها، "شعوب وأحرار العالم لتواصل حراكها وإدانة هذا الكيان النازي، وحرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين من الأطفال والنساء".

كما دعت الحركة "محكمة العدل الدولية لتوثيق هذه الجرائم واعتماد قرار بوقف هذه الحرب واتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذه الجرائم المروعة ضد شعبنا، ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته النازيين على جرائمهم، التي يرتكبونها على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، بحسب البيان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.