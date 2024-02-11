اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، أن الوقت الحالى يشهد ندرة فى المواهب على مستوى حراسة المرمى.

محمد الشناوي

ندرة حراس المرمى بمصر

وقال عبد المنصف فى تصريحات لبرنامج "كان أبيدجان" الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن الحارس المصنوع يعيش أكثر من الموهوب ويحقق نتائج أكبر، وعصام الحضرى مثل أحمد شوبير موهبة مصنوعة ولم يمتلك موهبة ثابت البطل أو عادل المأمور".

اعتزال محمد الشناوي بهذا العمر

وتحدث عبد المنصف عن حارس الأهلى محمد الشناوى متوقعاً إنهاء مشواره الكروى قبل عامه الـ40 بسبب كثرة الإصابات التى يتعرض لها دائما سواء فى الخلفية أو الضامة وغيرها.

وأشار عبد المنصف إلى أن مصطفى شوبير حارس الأهلى موهوب وأفضل من والده ولديه ثقة وهدوء ورشاقة ومرونة كبيرة.

لماذا ترك عبد المنصف الزمالك؟

وأوضح عبد المنصف أنه ترك الزمالك بسبب بعض المدربين الزملكاوية الذين يتمنون المنصب، مشيراً إلى أنه عمل فى الزمالك فى ظروف استثنائية بحارس مرمى واحد فى ظل الإصابات وفترة إيقاف قيد وغرامات ونقص فى الموارد.

الحضري

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى

يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري فى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.