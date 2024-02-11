الأوقاف : إيفاد أربعة أئمة إلى دول أمريكا وألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد إيفاد كل من : الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي – رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعمل بمسجد الهداية بمدينة ستامفورد – ولاية كونيتكيت - أمريكا، الشيخ مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمسجد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بمدينة فرانكفورت - ألمانيا.

والشيخ محمود أحمد محمد إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الجيزة للعمل بمسجد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مدينة برلين - ألمانيا، الشيخ محمد عبد الله باهي والي– إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد التوبة بمدينة هوكستر - ألمانيا وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (78) إمامًا وقارئًا.

