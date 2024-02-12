القاهرة تساند الأشقاء في مقديشو.. هل تنجو الصومال من مهب الأطماع الإثيوبية؟

قدمت مصر خالص التعازي والمواساة إلى دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطاً من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي أثم في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

العاصمة الصومالية مقديشو

وأعربت مصر – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابى المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وتؤكد مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعية إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

وصلت إلى أبوظبي، اليوم الأحد، جثامين 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، والذين أعلنت الإمارات "استشهادهم في عملية إرهابية بالصومال".

ووصلت جثامين العقيد محمد المنصوري، والوكيل محمد الشامسي، والوكيل خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي.

وجرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثامين، وكان في الاستقبال أفراد من أسرهم وعدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة اثنين آخرَيْن؛ وذلك إثر تعرُّضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، التي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

استشهاد 3 إماراتيين

وتقدمت وزارة الدفاع -بحسب وكالة أنباء الإمارات- بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.

من جانبه، نعى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين استشهدوا؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، وذلك في إطار التعاون العسكري بين الصومال ودولة الإمارات ومملكة البحرين.

وقدم الأمين العام للجامعة العربية خالص العزاء لأسر الشهداء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته.. معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف بمدافع الهاون على سوق بكارو الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسقطت أربع قذائف هاون في سوق بكارو أحد أكبر الأسواق في الصومال ما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الصومالية علي القصف المدفعي والخسائر البشرية الناجمة عنه.

في هذا الصدد، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إماراتيين وضابط بحريني أثناء قيامهم بمهمة تدريب بقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية، حسبما ذكرت السلطات يوم الأحد.

وكشفت الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على الإنترنت، قائلة إنه "أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص المشاركين في الجهد العسكري الإماراتي" واصفة الإمارات بأنها "عدو للشريعة الإسلامية لدعمها الحكومة الصومالية في جهودها لمحاربة الحركة".

واستهدف الهجوم الذي وقع يوم السبت القوات المتمركزة في قاعدة الجنرال جوردون العسكرية في مقديشو.

من جانبه قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الصومالي الرئيس حسن الشيخ محمود في قصر الاتحادية، مشيرًا إلى أن المباحثات شملت حزمة من الموضوعات أهمها العلاقات الثنائية التاريخية ، والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، والمحاولات الإثيوبية لسرقة الأراضي الصومالية باتفاق مشبوهة وغير قانونية مع ما يسمى بجمهورية الصومال لاند التي لم يعترف بها أحد حتى هذه اللحظة.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ten"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي رحب بنظيره الصومالي، مؤكدًا أن الصومال دولة عربية، وبأن هناك اتفاقية دفاع عربي مشترك أقرتها الجامعة العربية للدفاع عن الدول العربية، ومن ثم ما يفكر به الآخرون من محاولة التعدي على أراضي الصومال سوف تجابه بهذه الاتفاقية، كما أن القاهرة لن تترك شقيقاتها العرب في مهب الأطماع والطموحات الإقليمية، ومقديشو من ضمن هذه العواصم العربية .