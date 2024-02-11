برلماني: طلب المدارس الدولية المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون

قال النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اصرار المدارس الاجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الامور بالعملات الاجنبية، رغم الازمة الراهنة.

وتابع وهدان، في مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن طلب المدارس الدولية الحصول على المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون، متابعا أن كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس اجانب ويصرون على رواتبهم بالعملة الاجنبية رغم أن جملة تلك الرواتب لايتعدى 20% من المصروفات المطلوبة.

لفت إلى أنه في ضوء هذا الاصرار يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار، متسائلا :هل النيابة سوف تقبل هذا الكلام ؟ هذه المدارس لابد أن تمتثل للقواعد والتراخيص الممنوحه لها من وزارة التربية والتعليم.