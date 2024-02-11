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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تتلقى أوراق الراغبين في الترشح على انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

صدى البلد

بدأت أمس السبت إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، وفقًا للإجراءات التالية:-
1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذى للرابطة على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير الحالى.
2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء (14 فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.
3- يفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م، وتعلن فى الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك  النقابة.
4- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة فى الساعة الثالثة عصر يوم الأثنين (4مارس) القادم، على أن يبدأ التصويت من الساعة الرابعة، وحتى السابعة مساءً. ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).
5- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الأثنين 18مارس2024م، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفي توقيتات البند السابق نفسها.
6- فى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات، تجرى قرعة لتحديد الفائز، سواء فى المناصب الثلاثة الرئيسية (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق)، أو في مقاعد العضوية.
7- اختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى النقاد الرياضيين من غير المرشحين، برئاسة الكابتن شوقي حامد، وعضوية الدكتور طارق الأدور، والأستاذ خالد عبد المنعم، إضافة إلى عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشعب والروابط، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
    

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