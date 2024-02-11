حماس: مصر لم تمارس ضغوطا علينا في مفاوضات وقف إطلاق النار كما يشاع

اتهم غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الكيان الصهيوني، بممارسة الضغوط على حماس منذ شهور طويلة، موضحا أنها لم تفلح حتى الآن ولم تحقق أي من أهدافها من الحرب على غزة.

وأضاف غازي حمد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي" أن الفلسطينيين حاربوا لتحرير أراضيهم المحتلة، معقبا: "الضغوط لا تؤتي بثمارها معنا، سواء من أمريكا أو من إسرائيل، والإفراج عن الأسرى لا يتم إلا بالمفاوضات".

وردا على ادعاءات ممارسة مصر لضغوط على حركة حماس للموافقة على شروط الهدنة؛ قال غازي: "مصر لم تمارس أي ضغوط علينا في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، وكل ما يُشاع عن ذلك غير صحيح".

وأشار إلى أن قنوات الحوار بين حماس ومصر قائمة ومفتوحة، ولدينا مواقف مشتركة تستهدف إنهاء العدوان على شعبنا، معقبا: "ناقشنا كل التفاصيل، وقد نتفق أو نختلف، ولكن ممارسة الضغط علينا من مصر، أمر ليس موجودا".

واختتم تصريحاته:" خلافنا الأساسي الآن مع الكيان الصهيوني، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان على شعبنا، فيما يريد الاحتلال إبقاء الباب مفتوحا".