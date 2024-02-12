أميرة بهي الدين تتحدث عن تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي

قالت الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين، إنه: "أعمل على قضايا المرأة منذ سنوات طويلة، ففي عام 1989، كتبت بحثا تم تقديمه في مؤتمر المحامين العرب في دمشق، عن عدم توظيف المرأة القضاء المصري، وحين تقدمت بالورقة البحثية فوجئت بقدوم القاضيات التونسيات والجزائريات والسوريات وتسائلهن عن أسباب عدم توظيف النساء بالقضاء المصري".

وأضافت بهي الدين، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، اتخذت القيادة السياسية قرارا تاريخيا بأن النساء تعمل في كافة الهيئات القضائية دون تمميز، كنت غارقة في البكاء، لأن يقيني أن هذا هو ما يليق بمصر، فالمرأة في عهد الرئيس السيسي أصبح لديها أحلام متنوعة، وأصبحت مطمئنة حول مستقبلها في المجتمع المصري".

وواصلت: "فكرة تمكين المرأة المصرية ليست نظرية، بل تخلق مجتمعات سوية، وتتصدى لفكرة الترويج لمميزات الرجل عن المرأة، والوصول إلى المساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والوطنية، وذلك ما حدث بالفعل في عهد الرئيس السيسي".